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    Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась богатой жизнью

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    Певица Анна Тринчер - Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась богатой жизнью
    Певица Анна Тринчер
    instagram.com/annatrincher_official/

    Певица поделилась снимками с отдыха

    Популярная украинская певица и блогера Анна Тринчер порадовала поклонников пикантным контентом.

    В своем Инстаграме звезда опубликовала снимки, сделанные недавно на отдыхе в Египте.

    На фото Анна позирует на яхте в черном купальнике, эротично изогнувшись на палубе и демонстуючы изгибы своего тела.

    Под фото Анна заметила, что сейчас находится в состоянии собственного познания.

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    Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась богатой жизнью
    Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась богатой жизнью
    instagram.com/annatrincher_official/

    Поклонники оценили как мотивационное сообщение звезды так и ее фигуру на фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

    Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

    «От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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