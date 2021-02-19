Анна Тринчер в откровенном купальнике похвасталась богатой жизнью

Певица поделилась снимками с отдыха

Популярная украинская певица и блогера Анна Тринчер порадовала поклонников пикантным контентом.

В своем Инстаграме звезда опубликовала снимки, сделанные недавно на отдыхе в Египте.

На фото Анна позирует на яхте в черном купальнике, эротично изогнувшись на палубе и демонстуючы изгибы своего тела.

Под фото Анна заметила, что сейчас находится в состоянии собственного познания.

Поклонники оценили как мотивационное сообщение звезды так и ее фигуру на фото.

Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

«От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.