Диетологи обвинили Гвинет Пэлтроу в пропаганде анорексии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гвинет Пэлтроу

Ранее на сайте появлялись рецепты по уходу за кожей, такие как бульон из костей животных или пчелиное жало для лица

47-летняя Гвинет Пэлтроуна сайте собственной лайфстайл-компании, которая пропагандирует здоровый образ жизни, опубликовала резонансную статью. Актриса призвала девушек худеть, чем вызвала шквал критики со стороны экспертов по питанию.

Ученый Кембриджского университета доктор Джайлс Йо пояснил, что совет «быть максимально худым» сбивает с толку. «Безответственно предлагать людям худеть до того уровня, который пригоден для жизни», - добавил диетолог.

Пэлтроу постаралась доказать, что она вовсе не то имела в виду, но критика не утихала, сообщил Daily Mail. «Я не пыталась указывать людям, до какого уровня им худеть. И тем более никого не призывала становиться анорексичными», - утверждает звезда.

Читайте также: Настя Каменских в прозрачном топе и кожаном костюме возбудила Потапа