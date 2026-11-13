До будинку Тора з Marvel увірвалися грабіжники: деталі злочину

Під час пограбування в будинку Кріса Гемсворта перебувала його родина

З будинку Кріса Гемсворта викрали три дорогі автівки

Голлівудського актора Кріса Гемсворта, який зіграв Тора у фільмах Marvel, обікрали. Зловмисники увірвалися до його будинку зі зброєю. Нині триває розслідування. Про це пише «Главком» із посиланням на 7News.

Інцидент стався вранці 11 листопада в Нортерн-Ріверсі (Австралія). Невідомі у балаклавах незаконно потрапили до будинку Кріса Гемсворта. Маєток актора розташований у віддаленій місцевості від міста, на узбережжі.

На момент проникнення у будинку перебувала дружина актора, Ельза Патакі. Близько 2-ї ночі вона прокинулася через гакіт собак. Однак вже вранці вона побачила на записах з камер спостереження чотирьох чоловіків, які перебували на території їхнього будинки. Зловмисники були озброєні ножами.

Будинок Кріса Гемсворта пограбували фото: 7news.com

Невідомі викрали з будинку три автомобілі Кріса Гемсворта марок BYD, Ram та пікап Raptor. Постраждалих валлок пограбування немає. Нині триває розслідування.

Відомо, що злочинці потрапили до будинку через паркан. Їм вдалося викрасти автівки, оскільки ключі були в салоні. Зрештою правоохоронцям вдалось знайти дві викрадені автівки у різних містах. Третє авто досі шукають.

Нагадаємо, маєток Ріанни в Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелеса, обстріляли з гвинтівки, коли співачка була в ньому. Невідома жінка зупинила автомобіль біля будинку співачки та зробила сім пострілів, після чого поїхала з місця події. На місці стрілянини правоохоронці виявили гільзи від штурмової гвинтівки. Автомобіль жінки знайшли приблизно за 12 кілометрів від будинку Ріанни та затримали підозрювану.

До слова, торік пограбували будинок голлівудського актора Бреда Пітта. Факт крадіжки зі зломом стався у житловому будинку в районі Лос-Феліз (Лос-Анджелес). Грабіжники проникли до будинку Пітта через вікно та винесли різні предмети.