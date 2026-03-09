Лос-Анджелес: будинок Ріанни обстріляли, коли співачка була вдома

Під час інциденту 38-річна Ріанна перебувала в маєтку, однак ніхто не постраждав

На місці стрілянини правоохоронці виявили гільзи від штурмової гвинтівки

Маєток Ріанни в Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелеса, обстріляли з гвинтівки, коли співачка була в ньому. Підозрювану затримала поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Інцидент стався близько 13:15 за місцевим часом у неділю. Невідома жінка зупинила автомобіль біля будинку співачки та зробила сім пострілів, після чого поїхала з місця події. На місці стрілянини правоохоронці виявили гільзи від штурмової гвинтівки.

Ріанна (справжнє ім'я Робін Ріанна Фенті) – американська та барбадоська співачка, акторка та підприємиця, R&B і попспівачка, композиторка, авторка пісень, філантропка, дизайнерка моди. Амбасадорка культури Барбадосу, надзвичайна та повноважна амбасадорка Барбадосу в США.

Автомобіль жінки знайшли приблизно за 12 кілометрів від будинку Ріанни та затримали підозрювану. Її імені поки не розголошують.

Під час інциденту 38-річна Ріанна перебувала в маєтку, однак ніхто не постраждав.

Нагадаємо, американська співачка Ріанна придбала капелюшок українського дизайнера Руслана Багінського. Вона провела вихідні в рідному місті Барбадос. Для цього вона вибрала суперкороткий чорний топ і джинсову мініспідницю. А доповнила образ солом’яним капелюхом Руслана Багінського.

До слова, у 2024 році Ріанна натякнула на завершення музичної кар'єри, викликавши шок та ажіотаж серед шанувальників. Виступаючи перед переповненим натовпом, який був там, щоб відсвяткувати відкриття магазину Fenty, співачка сказала: «Музика – це те, що привернуло увагу, але у Бога були інші плани щодо мене».