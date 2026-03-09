Лос-Анджелес: будинок Ріанни обстріляли, коли співачка була вдома
На місці стрілянини правоохоронці виявили гільзи від штурмової гвинтівки
Маєток Ріанни в Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелеса, обстріляли з гвинтівки, коли співачка була в ньому. Підозрювану затримала поліція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.
Інцидент стався близько 13:15 за місцевим часом у неділю. Невідома жінка зупинила автомобіль біля будинку співачки та зробила сім пострілів, після чого поїхала з місця події. На місці стрілянини правоохоронці виявили гільзи від штурмової гвинтівки.
Автомобіль жінки знайшли приблизно за 12 кілометрів від будинку Ріанни та затримали підозрювану. Її імені поки не розголошують.
Під час інциденту 38-річна Ріанна перебувала в маєтку, однак ніхто не постраждав.
