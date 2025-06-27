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У Лос-Анджелесі пограбовано будинок актора Бреда Пітта

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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До будинку Бреда Пітта залізли три грабіжнки
колаж: newsbytesapp.com

Будинок Бреда Пітта в Лос-Анджелесі вартістю $5,5 млн пограбували злодії

Поліція американського Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) розшукує зловмисників, які пограбували будинок голлівудського актора Бреда Пітта. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

«Поліція розслідує повідомлення про крадіжку зі зломом у будинку актора Бреда Пітта, повідомили два джерела в правоохоронних органах, знайомі з інцидентом», – йдеться у статті NBC News.

Речник поліції Лос-Анджелеса підтвердив факт крадіжки зі зломом, що стався о 22:30 у середу в житловому будинку в районі Лос-Феліз, але не уточнив, хто там мешкає і кому належить будинок. Правоохоронці вважають, що до злочину причетні троє людей. Вони проникли до будинку Пітта через вікно та винесли різні предмети.

Підозрювані нібито проникли до будинку через переднє вікно, обшукали все приміщення, а потім втекли з різними речами. Злодії вкрали те, що джерело назвало «значною кількістю» ювелірних виробів та інших предметів. Інформація про приблизну вартість вкрадених речей поки що не наводиться. 

До будинку Бреда Пітта в Лос-Анджелесі вдерлись грабіжники
До будинку Бреда Пітта в Лос-Анджелесі вдерлись грабіжники
Mega Agency

Поліція Лос-Анджелеса пізніше підтвердила, що під час крадіжки нікого не було вдома. Номінований на премію «Оскар» актор був зайнятий рекламним туром свого майбутнього фільму «Формула-1». Востаннє його бачили на міжнародній прем'єрі фільму в Лондоні в понеділок.

Як повідомляє Traded, нерухомість актор придбав за $5,5 млн у квітні 2023 року. Будинок має три просторі спальні та розташований поблизу парку Гріффіт, неподалік від культового знаку «Голлівуд» в Лос-Анджелесі. Він оточений високими парканами та великою кількістю зелені, що приховує його від людей.

Як зазначає телеканал, це не перша крадіжка за останні місяці в Лос-Анджелесі, в якій потерпілими виступають знаменитості. У День святого Валентина в Лос-Анджелесі було пограбовано будинок акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана.

Нагадаємо, відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що найбільший гонорар у його кар’єрі приніс фільм «Близнюки», а не легендарний «Термінатор». Арнольд Шварценеггер розповів в ефірі шоу Енді Коена Watch What Happens Live, що найбільше заробив на комедії режисера Айвана Райтмана «Близнюки». 

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Теги: поліція будинок Бред Пітт голлівудський актор

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