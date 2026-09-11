Шанувальниці обікрали Павла Зіброва у поїзді

Павло Зібров втратив фірмову річ після мандрівки потягом

Народного артиста України Павла Зіброва обікрали. Співак підозрює у крадіжці своїх шанувальниць. Про це він розповів у коментарі програми «ЖВЛ», розповідає «Главком».

Інцидент стався, коли Павло Зібров їхав потягом. Під час мандрівки з ним познайомилися дві дівчини та представилися фанатками співака. Вони попросили у Зіброва фотографію.

Тож Павло Зібров не міг припустити, що зрештою з його багажу зникне одна річ. «Я їхав у поїзді. Знаєте, зараз кожен хоче автограф. Так, зайшли гарні молоді дівчата, а я розпустив вуса. Все нормально», – розповів він.

За словами співака, в нього вкрали брендову сорочку. Він мав виступати в ній на концерті. «А потім концертної фірмової сорочки, навіть ще бірка була, з Еміратів привезли, бац і немає. Вкрали! Це було нещодавно. Дивлюся, немає. У поїзді ми все перевірили. Може, взяли собі як презент», – сказав народний артист.

Зауважимо, Павло Зібров часто зʼявляється у соцмережах у брендових речах. Зокрема, він показувався у сорочках та футболках від брендів Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana тощо.

Нагадаємо, телеведучого Григорія Решетніка також обікрали за кордоном під час перельоту. За словами дружини шоумена Христини Решетнік, вони виявили крадіжку після прибуття до Польщі. Родина летіла рейсом із Грузії до Варшави, тоді ж їхні валізи відкрили крадії. Цінні речі не зникли, крім парфумів та білизни.

До слова, українська ведуча Марія Єфросиніна також зіткнулася з крадіями за кордоном. Після відпочинку у Європі зірка не знайшла деяких своїх речей. Серед вкраденого був подарунок від Олі Полякової.

Також повідомлялося, відома співачка, народна артистка України Ірина Білик теж стала жертвою грабіжників. Під час концертного туру Європою невідомі обікрали її та розбили скло в автівці.