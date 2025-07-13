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Відомого українського співака нахабно пограбували в Італії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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VovaZiLvova та його дружина Уляна Малиняк потрапили в неприємну ситуаців в Римі
фото з відкритих джерел

VovaZiLvova та його дружина Уляна стали жертвами крадіїв у Римі

Відомого українського співака VovaZiLvova, справжнє ім'я якого Володимир Парфенюк, пограбували в Італії. Як інформує «Главком», про це дружина артиста Уляна Малиняк повідомила в Instagram.

Подружжя наразі перебуває в благодійному турі в Європі. Між виступами в них був час, аби сходити на пляж у Римі. Та, на жаль, поки VovaZiLvova з дружиною та дітьми відпочивав, стався неприємний інцидент. Злодії розбили скло з їхньому авто та поцупили майже все, що там було. Зокрема, подружжя залишилося без апаратури для концертів, одягу та навіть взуття. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Відомого українського співака нахабно пограбували в Італії фото 1

«Нас пограбували, поки ми були на пляжі. Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. З нами все нормально! Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде. Нам треба приїхати до них самим, якщо ми вирішимо це зробити. З усіх речей у нас залишилася лише колонка, з якою ми виступаємо», – поділилася дружина VovaZiLvova.

Попри неприємний інцидент, артисти не припиняють свій тур. Зокрема, у них залишилася колонка, мікрофони для виступів та документи, які були вдома. Тож, вони відіграють всі заплановані концерти та запрошують приходити насолодитися їхньою музикою.

Відомого українського співака нахабно пограбували в Італії фото 2

Нагадаємо, телеведучий та відомий блогер Анатолій Анатоліч потрапив у неприємну ситуацію: цого пограбували в Парижі. Артист приїхавши в черговий раз до французької столиці, щоб провідати родину – дружину та дітей, вирішив зробити їм сюрприз та не попередив про свій візит. Анатолій Анатоліч скористався метро, де телеведучого нахабно обікрали – витягнули гаманець, у якому були платіжні картки та водійське посвідчення.

Також відомий співак Гарик Кричевський розповів, що окупанти вчинили з його будинком в Київській області. 

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Теги: Італія співак поліція пляжі

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