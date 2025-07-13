Відомого українського співака нахабно пограбували в Італії

VovaZiLvova та його дружина Уляна стали жертвами крадіїв у Римі

Відомого українського співака VovaZiLvova, справжнє ім'я якого Володимир Парфенюк, пограбували в Італії. Як інформує «Главком», про це дружина артиста Уляна Малиняк повідомила в Instagram.

Подружжя наразі перебуває в благодійному турі в Європі. Між виступами в них був час, аби сходити на пляж у Римі. Та, на жаль, поки VovaZiLvova з дружиною та дітьми відпочивав, стався неприємний інцидент. Злодії розбили скло з їхньому авто та поцупили майже все, що там було. Зокрема, подружжя залишилося без апаратури для концертів, одягу та навіть взуття. На щастя, ніхто з них не постраждав.

«Нас пограбували, поки ми були на пляжі. Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. З нами все нормально! Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде. Нам треба приїхати до них самим, якщо ми вирішимо це зробити. З усіх речей у нас залишилася лише колонка, з якою ми виступаємо», – поділилася дружина VovaZiLvova.

Попри неприємний інцидент, артисти не припиняють свій тур. Зокрема, у них залишилася колонка, мікрофони для виступів та документи, які були вдома. Тож, вони відіграють всі заплановані концерти та запрошують приходити насолодитися їхньою музикою.

Нагадаємо, телеведучий та відомий блогер Анатолій Анатоліч потрапив у неприємну ситуацію: цого пограбували в Парижі. Артист приїхавши в черговий раз до французької столиці, щоб провідати родину – дружину та дітей, вирішив зробити їм сюрприз та не попередив про свій візит. Анатолій Анатоліч скористався метро, де телеведучого нахабно обікрали – витягнули гаманець, у якому були платіжні картки та водійське посвідчення.

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