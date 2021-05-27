«Дякую Укрзалізниці»: популярну співачку та актрису пограбували у поїзді
Зірка телесерілу «Школа» Анна Трінчер стала жертвою пограбування під час подорожі поїздом «Укрзалізниці»
Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, так як відчинили замкнені в купе двері
Актриса і співачка Анна Трінчер заявила, що дорогою в поїзді «Укрзалізниці» її обікрали. Про це в зірка серіалу «Школа» розповіла в Instagram-stories.
Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, так як відчинили замкнені в купе двері.
«Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили з зовнішньої сторони. Спасибі величезне хочу сказати «Укрзалізниці», яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші», – сказала Трінчер.
Вона повідомила, що грабіжникам вдалося викрасти сім тисяч гривень і банківські картки.
На думку артистки, якби в вагонах поїзда були встановлені відеокамери, це спростило б пошук злодіїв.
«Ще раз спасибі «Укрзалізниці», яка забезпечує безпеку кожному пасажиру. У вагонах немає камер. З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив, тому що немає камери і ніхто не несе відповідальності», – додала Анна.
Раніше Трінчер повідомила, що влітку минулого року стала жертвою грабунку у центрі Києва.
Також нардеп Олексій Гончаренко розповів, як його пограбували в поїзді.