«Дякую Укрзалізниці»: популярну співачку та актрису пограбували у поїзді

Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, так як відчинили замкнені в купе двері

Актриса і співачка Анна Трінчер заявила, що дорогою в поїзді «Укрзалізниці» її обікрали. Про це в зірка серіалу «Школа» розповіла в Instagram-stories.

Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, так як відчинили замкнені в купе двері.

«Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили з зовнішньої сторони. Спасибі величезне хочу сказати «Укрзалізниці», яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші», – сказала Трінчер.

Вона повідомила, що грабіжникам вдалося викрасти сім тисяч гривень і банківські картки.

На думку артистки, якби в вагонах поїзда були встановлені відеокамери, це спростило б пошук злодіїв.

«Ще раз спасибі «Укрзалізниці», яка забезпечує безпеку кожному пасажиру. У вагонах немає камер. З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив, тому що немає камери і ніхто не несе відповідальності», – додала Анна.

Раніше Трінчер повідомила, що влітку минулого року стала жертвою грабунку у центрі Києва.

Також нардеп Олексій Гончаренко розповів, як його пограбували в поїзді.