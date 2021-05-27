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    «Дякую Укрзалізниці»: популярну співачку та актрису пограбували у поїзді

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    Зірка телесерілу &laquo;Школа&raquo; Анна Трінчер стала жертвою пограбування під час подорожі поїздом &laquo;Укрзалізниці&raquo; - «Дякую Укрзалізниці»: популярну співачку та актрису пограбували у поїзді

    Зірка телесерілу «Школа» Анна Трінчер стала жертвою пограбування під час подорожі поїздом «Укрзалізниці»

    Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, так як відчинили замкнені в купе двері

    Актриса і співачка Анна Трінчер заявила, що дорогою в поїзді «Укрзалізниці» її обікрали. Про це в зірка серіалу «Школа» розповіла в Instagram-stories.

    Артистка впевнена, що злодії були в змові з провідником, так як відчинили замкнені в купе двері.

    «Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили з зовнішньої сторони. Спасибі величезне хочу сказати «Укрзалізниці», яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші», – сказала Трінчер.

    Вона повідомила, що грабіжникам вдалося викрасти сім тисяч гривень і банківські картки.

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    На думку артистки, якби в вагонах поїзда були встановлені відеокамери, це спростило б пошук злодіїв.

    «Ще раз спасибі «Укрзалізниці», яка забезпечує безпеку кожному пасажиру. У вагонах немає камер. З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив, тому що немає камери і ніхто не несе відповідальності», – додала Анна.

    Раніше Трінчер повідомила, що влітку минулого року стала жертвою грабунку у центрі Києва.

    Також нардеп Олексій Гончаренко розповів, як його пограбували в поїзді.

    Теги: кримінал гроші Укрзалізниця потяг пограбування грабіжники актриса співачка
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    «Дякую Укрзалізниці»: популярну співачку та актрису пограбували у поїзді