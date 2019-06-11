Дочь Уизерспун отрицает сходство бойфренда со своим отцом
Ава Филлипп и Риз Уизерспун
Подписчики сочли, что парень девушки - «копия» ее папы
С тем, что дочь Риз Уизерспун выросла точной копией своей звездной мамы, спорить никто не собирается.
Однако подписчики Авы Филлипп неожиданно решили, что ее молодой человек – вылитый двойник ее отца – 44-летнего Райана Филиппа.
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К такому выводу некоторые из них пришли после того, как 19- летняя наследница актрисы поделилась парой снимков в компании Оуэна Махоуни.
Интернет-физиогномисты углядели несомненную схожесть молодого человека с экс-мужем Риз Уизерспун и тут же сообщили об этом девушке.