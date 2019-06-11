Дочь Уизерспун отрицает сходство бойфренда со своим отцом



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Ава Филлипп и Риз Уизерспун

Подписчики сочли, что парень девушки - «копия» ее папы

С тем, что дочь Риз Уизерспун выросла точной копией своей звездной мамы, спорить никто не собирается.

Однако подписчики Авы Филлипп неожиданно решили, что ее молодой человек – вылитый двойник ее отца – 44-летнего Райана Филиппа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ava (@avaphillippe) 9 Июн 2019 в 9:25 PDT

К такому выводу некоторые из них пришли после того, как 19- летняя наследница актрисы поделилась парой снимков в компании Оуэна Махоуни.

Интернет-физиогномисты углядели несомненную схожесть молодого человека с экс-мужем Риз Уизерспун и тут же сообщили об этом девушке.