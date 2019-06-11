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    Шоу-биз

    Дочь Уизерспун отрицает сходство бойфренда со своим отцом

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    Ава Филлипп и Риз Уизерспун - Дочь Уизерспун отрицает сходство бойфренда со своим отцом
    Ава Филлипп и Риз Уизерспун

    Подписчики сочли, что парень девушки - «копия» ее папы

    С тем, что дочь Риз Уизерспун выросла точной копией своей звездной мамы, спорить никто не собирается.

    Однако подписчики Авы Филлипп неожиданно решили, что ее молодой человек – вылитый двойник ее отца – 44-летнего Райана Филиппа.

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    Публикация от Ava (@avaphillippe)

    К такому выводу некоторые из них пришли после того, как 19- летняя наследница актрисы поделилась парой снимков в компании Оуэна Махоуни.

    Интернет-физиогномисты углядели несомненную схожесть молодого человека с экс-мужем Риз Уизерспун и тут же сообщили об этом девушке.

     

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