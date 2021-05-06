Сергей Бабкин впервые показал лицо сына

Елисей в июне исполнится один год

Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкина, которые почти год не показывали лицо сына Елисея, наконец его засветили.

Так, музыкант на своей странице в Instagram опубликовал забавное фото, на котором показался с потомком на плечах.

На фотографии Сергей и Елисей, которому 18 июня исполнится год, вдвоем позируют на камеру с высунутыми языками.

«Лис», — коротко подписал фото артист.

Поклонники были в восторге от фото отца и сына и отметили, что мальчик как две капли с кожей своего папочки.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.