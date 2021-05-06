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    Сергей Бабкин впервые показал лицо сына

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    Певец Сергей Бабкин - Сергей Бабкин впервые показал лицо сына
    Певец Сергей Бабкин

    Елисей в июне исполнится один год

    Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкина, которые почти год не показывали лицо сына Елисея, наконец его засветили.

    Так, музыкант на своей странице в Instagram опубликовал забавное фото, на котором показался с потомком на плечах.

    На фотографии Сергей и Елисей, которому 18 июня исполнится год, вдвоем позируют на камеру с высунутыми языками.

    «Лис», — коротко подписал фото артист.

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    Поклонники были в восторге от фото отца и сына и отметили, что мальчик как две капли с кожей своего папочки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости Сергей Бабкин самые сексуальные шоу-бизнес
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