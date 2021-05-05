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    63-летняя Шэрон Стоун в купальнике продемонстрировала фигуру, которой позавидует каждая модель

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    Американская актриса Шэрон Стоун - 63-летняя Шэрон Стоун в купальнике продемонстрировала фигуру, которой позавидует каждая модель
    Американская актриса Шэрон Стоун
    instagram.com/sharonstone/

    Звезда находится в хорошем настроении, так как ее домашний питомец побывал у ветеринара и уже вернулся домой

    Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в Инстаграме снимок у бассейна, продемонстрировав свою потрясающую фигуру для 63 лет. На фотографии звезда лежит на матрасе рядом с французским бульдогом Джо.

    «Джо вернулся домой от ветеринара», — подписала фото артистка, не уточнив, по какой причине обращалась с собакой к врачу.

    Сама же Стоун одета в красивый черный купальник. Она лежит на боку и гладит питомца, без стеснения демонстрируя публике длинные точеные ноги.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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