63-летняя Шэрон Стоун в купальнике продемонстрировала фигуру, которой позавидует каждая модель

Звезда находится в хорошем настроении, так как ее домашний питомец побывал у ветеринара и уже вернулся домой

Американская актриса Шэрон Стоун опубликовала в Инстаграме снимок у бассейна, продемонстрировав свою потрясающую фигуру для 63 лет. На фотографии звезда лежит на матрасе рядом с французским бульдогом Джо.

«Джо вернулся домой от ветеринара», — подписала фото артистка, не уточнив, по какой причине обращалась с собакой к врачу.

Сама же Стоун одета в красивый черный купальник. Она лежит на боку и гладит питомца, без стеснения демонстрируя публике длинные точеные ноги.

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