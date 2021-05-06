В XX веке и сейчас. Как менялись заставки знаменитых кинокомпаний (фото)

Мы решили проследить, как изменились эти самые заставки за многолетнюю историю самых известных киностудий мира

Многие знаменитые кинокомпании, чьи названия мы все, сами того не желая, знаем, уже отметили свой столетний юбилей. За такое время у них, разумеется, несколько раз сменялись руководство, планы на будущее и логотип.

Но раз речь идет о кинокомпаниях, которые предъявляют свое лого в анимированном виде перед началом фильма, то стоит назвать это открывающей заставкой. Вы наверняка прекрасно помните торжественное вступление компании 20th Century Fox под фанфары или же заставку Metro-Goldwyn-Mayer с рыком льва.

Мы решили проследить, как изменились эти самые заставки за многолетнюю историю самых известных киностудий мира, включая пару небезызвестных отечественных компаний.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.