Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)



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50-летняя Дженнифер Лопес наслаждается отдыхом в Майами instagram.com/jlo/

Звезда выбрала для съемки на пляже сексуальный монокини

50-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес опубликовала видео, на котором показала, как нежится в лучах солнца. Лопес продемонстрировала соблазнительные изгибы своей фигуры и эффектный макияж. Дженнифер нанесла на глаза блестящие тени песочного оттенка, а губы накрасила светло-коричневой помадой. В кадре Лопес также засветила свое роскошное помолвочное кольцо - подарок от жениха Алекса Родригеса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 4 Мар 2020 в 4:51 PST

Звезда фильма «Стриптизерши» поделилась снимками, на которых можно разглядеть ее провокационный купальник. Белоснежное монокини с глубоким декольте и смелыми вырезами идеально подошло загорелой Лопес.

Фанаты осыпали Дженнифер комплиментами. «В очередной раз доказала, что годы не имеют значения», «Очень горячая», «Просто сверкаешь», «Женщина-мечта», - прокомментировали пользователи Instagram.

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