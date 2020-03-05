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    Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес наслаждается отдыхом в Майами</p> <div></div> - Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)

    50-летняя Дженнифер Лопес наслаждается отдыхом в Майами

    instagram.com/jlo/

    Звезда выбрала для съемки на пляже сексуальный монокини

    50-летняя поп-звезда Дженнифер Лопес опубликовала видео, на котором показала, как нежится в лучах солнца. Лопес продемонстрировала соблазнительные изгибы своей фигуры и эффектный макияж. Дженнифер нанесла на глаза блестящие тени песочного оттенка, а губы накрасила светло-коричневой помадой. В кадре Лопес также засветила свое роскошное помолвочное кольцо - подарок от жениха Алекса Родригеса.

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    Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

    Звезда фильма «Стриптизерши» поделилась снимками, на которых можно разглядеть ее провокационный купальник. Белоснежное монокини с глубоким декольте и смелыми вырезами идеально подошло загорелой Лопес.

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    Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)
    Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)
    Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)
    Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)
    Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)
    Дженнифер Лопес в провокационном купальнике снялась на пляже (видео)
    instagram.com/jlo/

    Фанаты осыпали Дженнифер комплиментами. «В очередной раз доказала, что годы не имеют значения», «Очень горячая», «Просто сверкаешь», «Женщина-мечта», - прокомментировали пользователи Instagram.

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    знаменитости Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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