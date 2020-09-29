  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Джеймс Кэмерон закончил съемки «Аватара 2»

    • Розсилка
    Джеймс Кэмерон закончил съемки «Аватара 2»

    Фото: кадр из фильма «Аватар»

    Съемки фильма «Аватар 2» завершены. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон, передает Cinema Blend.

    «Мы на 100 процентов завершили съемки второй части и где-то на 95 процентов закончили "Аватар 3"», — сказал он. Режиссер пожаловался, что из-за пандемии коронавируса съемки пришлось прервать, из-за чего премьеру «Аватара 2» перенесли на год. По предварительным данным, она состоится 16 декабря 2022 года.

    «Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов и десять лет удерживала лидерство по сборам, уступив в 2019-м фильму «Мстители: Финал».

    Ранее Кэмерон раскрыл детали второй и третьей частей «Аватара». Кинематографист рассказал, что в сиквеле главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них будет восьмилетняя дочь. По его словам, одной из ключевых сцен в новой картине станет эпизод ссоры между родителями, показанный с точки зрения ребенка. Отмечается, что это станет частью «эмоциональных американских горок», с которыми столкнется Джейк в продолжении франшизы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

     Читайте также: Эта женщина сводит с ума: 54-летняя и обнаженная Сальма Хайек показала «беременное» фото
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies