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    Шоу-биз

    Назван главный кандидат на роль Джеймса Бонда

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    Том Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда - Назван главный кандидат на роль Джеймса Бонда
    Том Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда

    Актер получит роль только в 2021 году

    Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди. Об этом сообщает The Mirror.

    Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда после выхода пятого фильма нынешней бондианы под названием «Не время умирать». Отмечается, что договор со звездой фильма «Веном» планировалось заключить уже в ноябре, однако из-за коронавируса официально актер получит роль только в 2021 году. До этого основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон.

    Ранее издание The Independent назвало худший фильм о Джеймсе Бонде. Журналисты составили рейтинг всех фильмов об агенте 007. Худшей признали вышедшую в 2002 году картину «Умри, но не сейчас». 20-ю часть бондианы с Пирсом Броснаном в главной роли раскритиковали за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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