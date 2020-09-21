Назван главный кандидат на роль Джеймса Бонда



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Том Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда

Актер получит роль только в 2021 году

Наиболее вероятным кандидатом на роль следующего Джеймса Бонда является Том Харди. Об этом сообщает The Mirror.

Харди должен сменить Дэниела Крейга в роли Бонда после выхода пятого фильма нынешней бондианы под названием «Не время умирать». Отмечается, что договор со звездой фильма «Веном» планировалось заключить уже в ноябре, однако из-за коронавируса официально актер получит роль только в 2021 году. До этого основным претендентом на роль следующего агента 007 считался британский актер Том Хиддлстон.

Ранее издание The Independent назвало худший фильм о Джеймсе Бонде. Журналисты составили рейтинг всех фильмов об агенте 007. Худшей признали вышедшую в 2002 году картину «Умри, но не сейчас». 20-ю часть бондианы с Пирсом Броснаном в главной роли раскритиковали за нелепые эпизоды, среди которых оказалось появление Мадонны в качестве инструктора по фехтованию и машина-невидимка.

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