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    Шоу-биз

    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате

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    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате

    Картина Тодда Филлипса стала самым успешным релизом октября за всю историю, обогнав «Веном» с Томом Харди

     «Джокер» собрал $93,5 миллиона долларов в первый уикенд проката в США и стал самым кассовым фильмом октября, сообщает Variety.

    История сумасшедшего клоуна также установила новый рекорд по сборам среди картин, выходивших когда-либо в октябре, и обогнала «Веном» с Томом Харди, который стартовал в 2018 году с отметки в 80 миллионов долларов.

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    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате
    «Джокер» установил новый рекорд в американском прокате

    Фильм также лидирует в международном прокате с 140,5 миллиона долларов сборов.

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