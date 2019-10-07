«Джокер» установил новый рекорд в американском прокате



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Картина Тодда Филлипса стала самым успешным релизом октября за всю историю, обогнав «Веном» с Томом Харди

«Джокер» собрал $93,5 миллиона долларов в первый уикенд проката в США и стал самым кассовым фильмом октября, сообщает Variety.

История сумасшедшего клоуна также установила новый рекорд по сборам среди картин, выходивших когда-либо в октябре, и обогнала «Веном» с Томом Харди, который стартовал в 2018 году с отметки в 80 миллионов долларов.

Фильм также лидирует в международном прокате с 140,5 миллиона долларов сборов.