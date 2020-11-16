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    Шоу-биз

    Самую сексуальную миллиардершу высмеяли за нелепый наряд (фото)

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    Инстадива Кайли Дженнер&nbsp; - Самую сексуальную миллиардершу высмеяли за нелепый наряд (фото)
    Инстадива Кайли Дженнер 
    instagram.com/kyliejenner/

    Читатели издания обругали бывшую миллиардершу в комментариях

    Инстадива Кайли Дженнер  появилась на публике без медицинской маски и подверглась критике. Дискуссия развернулась в Daily Mail.

    Знаменитость запечатлели в городе Беверли-Хиллз, когда она направлялась на ужин с друзьями. В качестве наряда Дженнер выбрала красную блузку из шелка, оранжевые брюки с завышенной талией бренда LaQuan Smith Collection и туфли на каблуках. При этом на ней не было защитной маски, несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса все посетители ресторанов в Беверли-Хиллз обязаны надевать их.

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    instagram.com/kyliejenner/

    Читатели издания обругали бывшую миллиардершу в комментариях под опубликованными снимками за нелепый, по их мнению, наряд, а также за отсутствие средств индивидуальной защиты. «У нее ужасный стиль, она абсолютно не знает, как одеваться красиво. Жаль, ведь у нее на это есть столько денег», «Почему она в таком странном наряде?», «Пусть не появляется перед людьми без маски!», «Как можно прийти в ресторан без маски после того, как твоя сестра переболела коронавирусом? Идиотка», — высказывались пользователи.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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