Елизавета II убрала с глаз долой снимок Гарри и Меган



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Елизавета II instagram.com/theroyalfamily

Наблюдательные поклонники заметили «пропажу» из зала для аудиенций накануне, когда Ее Величество принимала у себя верховного комиссара Гренады Кишу Александр-Грант

Снимок принца Гарри и Меган Маркл появился в королевском зале для аудиенций в прошлом году, после бракосочетания герцога и герцогини Сассекских. Рамку с фото поклонники королевской семьи еще видели совсем недавно – когда Борис Джонсон был приглашен во дворец по поводу своего вступления в должность премьера страны.

Однако во вторник, 22 октября во время встречи Елизаветы II с верховным комиссаром Гренады Кишей Александр-Грант остроглазые фанаты заметили, что на столике, на котором кроме белой и бордовой ламп и небольших часов, остались всего две рамки с фотографиями.

На одной из них изображена герцогиня и герцог Кембриджские, а на другой – принц Уильям и принц Гарри в военной форме.

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