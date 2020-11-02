«Ему житья не было»: вдова Шона Коннери рассказала о тяжелых последних днях актера

Последние дни своей жизни Коннери потерял способность общаться с близкими

Британский актер Шон Коннери перед смертью страдал деменцией, заявила его вдова Мишелин. Ее слова передает Daily Mail.

«У него была деменция, которая сильно его подкосила. Его последнее желание уйти без шума исполнилось», — заявила Мишелин.

Вдова артиста подчеркнула, что последние дни своей жизни Коннери потерял способность общаться с близкими: «Ему житья не было, он не мог свободно изъясняться. По крайней мере, он умер во сне, и для него это был мирный уход».

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.