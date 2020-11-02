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    Шоу-биз

    Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале

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    Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале

    Анна Болейн была второй супругой короля Англии Генриха VIII Тюдора

    Чернокожая британская актриса с ямайскими корнями Джоди Тернер-Смит сыграет королеву-консорта Англии Анну Болейн, правившей в середине XVI века, в историческом сериале. Об этом пишет The Independent.

    Мини-сериал производства британского «Пятого канала» будет состоять из трех эпизодов. Отмечается, что в нем последние месяцы жизни королевы будут переосмыслены с точки зрения феминизма. Проект еще не получил названия, дата его выхода пока также не раскрывается.

    34-летняя Джоди Тернер-Смит снялась в таких фильмах, как «Неоновый демон» и «Новизна», а также в сериалах «Настоящая кровь» и «Летящие сквозь ночь».

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    Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале
    Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале
    Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале
    Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале
    Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале

    Анна Болейн была второй супругой короля Англии Генриха VIII Тюдора. Она была коронована в качестве королевы-консорта 1 июня 1533 года. Несколько лет спустя муж обвинил ее в измене, после чего ее судили, признав виновной в неверности, инцесте и государственной измене. Ее казнили через обезглавливание.

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