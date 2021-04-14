Известная супермодель-бисексуалка оказалась дальней родственницей принца Филиппа (фото)

Модель поделилась архивным снимком

Известная британская модель Кара Делевинь приходится дальней родственницей недавно скончавшемуся супругу королевы Елизаветы II принцу Филиппу. Об этом стало известно после того, как родная сестра 28-летней модели поделилась старым семейным снимком.

34-летняя Поппи Делевинь опубликовала в своем личном блоге черно-белый снимок, на котором позировали молодой принц Филипп и ее бабушка Анджела. Как оказалось, фотография была сделана в 1938 году на пляже в Венеции будущим мужем Анджелы Эдвардом Делевинь. 17-летний Филипп на тот момент еще не был знаком с Елизаветой II. «Помню, как мои кузены часто повторяли слова бабушки после встречи с герцогом: „Однажды он станет для кого-то очень хорошим мужем“. Как же она была права», — подписала снимок фотомодель.

Бабушка сестер Кары и Поппи Делевинь приходилась дальней родственницей мужу королевы Великобритании. Родная тетя Анджелы по материнской линии была мачехой супруги лорда Маунтбеттена, который, в свою очередь, являлся дядей принца.

Напомним, принц Филипп скончался в минувшую пятницу в Виндзорском замке. Монарх не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Похороны супруга королевы состоятся в субботу. На траурную церемонию собираются все члены семьи, включая принца Гарри, которой прилетел в Лондон несколько дней назад. Отметим, жена принца Меган Маркл, которая сейчас беременна, осталась в Америке.

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