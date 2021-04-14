Девушка, сбежавшая из порно спустя 8 месяцев, рассказала шокирующими подробностями (фото)

В интервью бывшая порноактриса рассказала, что не знала об изнанке порноиндустрии, из-за которой сейчас ходит к психологу.

Популярная блогерша Лана Роудс борется с депрессией и суицидальными мыслями с тех пор, как завершила карьеру в порноиндустрии. 24-летняя девушка проработала там всего восемь месяцев, но этого хватило, чтобы у нее осталась психологическая травма. Во время подкаста 3 Girls 1 Kitchen бывшая порноактриса расплакалась, рассказывая о некоторых унизительных сценах, сообщает Daily Star.

В конечном счете Лана, чье настоящее имя Амара Мэйпл, решила больше не сниматься, но этот опыт стал для нее пожизненным приговором, который преследует ее повсюду. При этом девушка, у которой было тяжелое детство в Чикаго, призналась, что мечтала стать порноактрисой с 12 лет. Она смотрела на звезд Playboy и хотела стать похожими на них.

«Я хотела вырваться из того ужаса, который происходил у меня дома. Я пряталась в шкафу и воображала, как в 18 лет сбегу и исполню свою мечту. Но опасность порноиндустрии заключается в том, что такие молодые девушки, как я, видят только ее красивую сторону», - Лана Роудс.

Лана успела поработать стриптизершей, прежде чем отправиться в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в порно. Несмотря на то что она предупредила агентов, что хочет сниматься только с девушками, ее вынудили к съемкам с парнями. И с каждым разом запросы режиссеров становились все более экстремальными.

«Агенты давили на меня и заставляли сниматься больше, но за меньшие деньги. Потому что так им было выгоднее. Эти мужчины, которым от 40 до 60 лет, думают только о том, как угодить режиссерам. Они знают, как манипулировать молодыми девушками», -Лана Роудс.

Лана призналась, что ходит к психотерапевту несмотря на то, что сейчас она популярный блогер, на которого подписано около 15 миллионов человек в «Инстаграме». Всего за один рекламный пост она зарабатывает $30 тысяч. У нее есть своя бизнес-империя, два особняка и три дорогих автомобиля, однако, куда бы она ни приходила, все видят в ней только бывшую порноактрису.

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