Настя Каменских показала себя в бикини, когда весила 80 кг. Шокирующие фото

Звезда сделала откровенное признание о своей фигуре

33-летняя певица Настя Каменских решила показать, как она выглядела в начале карьеры, когда ее вес достигал 80 кг. Жена рэпера Потапа (Алексей Потапенко) опубликовала коллаж из редких снимков. На них поп-дива запечатлена в разные годы и с разным весом. Настя улыбалась, позируя перед камерой, и выглядела счастливой. Певица призналась, что кадры из прошлого ей не нравятся. «До/после... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото. И раньше никогда бы не показала их. Но... реалити так реалити», – сказала звезда, упомянув шоу «Девочки рулят» со своим участием.

Настя указала на то, что старается быть максимально открытой с фанатами, но зачастую она не принимала себя, из-за чего переживала.

instagram.com/kamenskux/

«Мы просто обязаны! Любить себя. Неважно, сколько килограммов, неважно, как мы выглядим. Главное – это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Становиться лучше и идти к принятию себя. Не для других, не для комментариев, не для общественного мнения. А исключительно для самой себя», – пояснила Каменских.

Звезда теперь находится в гармонии с собой, к чему призывает других девушек. Артистка до сих пор наталкивается на хейтеров, обсуждающих ее фигуру. «Девочки, помните об этом всегда! Вы у себя самые важные. Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя», – заверила Настя.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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