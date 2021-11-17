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    Не стареет. 45-летняя звезда из «Клона» напомнила о себе горячими фото

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    Актриса Джованна Антонелли - Не стареет. 45-летняя звезда из «Клона» напомнила о себе горячими фото
    Актриса Джованна Антонелли
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Звезда поманила точеными формами

    Знаменитая бразильская актриса и звезда сверхпопулярного сериала 2000-х «Клон» Джованна Антонелли в своем Инстаграме похвасталась моложавым видом и точеной фигурой.

    Джованна предстала перед подписчиками в необычном образе. Актриса облачилась в строгий клетчатый купальник, подчеркнув серьезность образа очками.

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    Не стареет. 45-летняя звезда из «Клона» напомнила о себе горячими фото
    Не стареет. 45-летняя звезда из «Клона» напомнила о себе горячими фото
    Не стареет. 45-летняя звезда из «Клона» напомнила о себе горячими фото
    instagram.com/giovannaantonelli/

    Сегодня Антонелли редко снимается в кино и сериалах. Актриса предпочитает проводить время дома, хоть и в одиночестве — в свои 45 лет Джованна не обзавелась мужем и детьми.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Не стареет. 45-летняя звезда из «Клона» напомнила о себе горячими фото