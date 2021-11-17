Не стареет. 45-летняя звезда из «Клона» напомнила о себе горячими фото
Звезда поманила точеными формами
Знаменитая бразильская актриса и звезда сверхпопулярного сериала 2000-х «Клон» Джованна Антонелли в своем Инстаграме похвасталась моложавым видом и точеной фигурой.
Джованна предстала перед подписчиками в необычном образе. Актриса облачилась в строгий клетчатый купальник, подчеркнув серьезность образа очками.
Сегодня Антонелли редко снимается в кино и сериалах. Актриса предпочитает проводить время дома, хоть и в одиночестве — в свои 45 лет Джованна не обзавелась мужем и детьми.
Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.
Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.