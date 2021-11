Украинская певица в короткой ночнушке порадовала фанатов длинными ногами (фото)

Звезда в кружевном белье ошеломила пользователей

Популярная украинская певица Alyosha в своем Инстаграме опубликовала новый пикантный снимок.

На фото артистка позирует в короткой черной комбинации с кружевом, туфлях на шпильке и пальто. Звезда соблазнительно позировала, показывая длинные стройные ноги.

instagram.com/alyoshasinger/

В сообщении знаменитость оставила строчки, вероятно, из новой песни.

«Спокуса

Грають світлотіні на твоїх губах

В напрузі

Ця осіння ніч заливає дах

Несуться

Хвилі і тремтять у мереживі

Звільни вже

Свою фентезі мою енерджі».

Со своей стороны, юзеры не сдержали эмоций и оставили в комментариях комплименты: «Какая красива», «Богиня», «Роскошная», «Божественная».

Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.