Украинская певица в короткой ночнушке порадовала фанатов длинными ногами (фото)
Звезда в кружевном белье ошеломила пользователей
Популярная украинская певица Alyosha в своем Инстаграме опубликовала новый пикантный снимок.
На фото артистка позирует в короткой черной комбинации с кружевом, туфлях на шпильке и пальто. Звезда соблазнительно позировала, показывая длинные стройные ноги.
В сообщении знаменитость оставила строчки, вероятно, из новой песни.
«Спокуса
Грають світлотіні на твоїх губах
В напрузі
Ця осіння ніч заливає дах
Несуться
Хвилі і тремтять у мереживі
Звільни вже
Свою фентезі мою енерджі».
Со своей стороны, юзеры не сдержали эмоций и оставили в комментариях комплименты: «Какая красива», «Богиня», «Роскошная», «Божественная».
Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.
Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.