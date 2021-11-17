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    Украинская певица в короткой ночнушке порадовала фанатов длинными ногами (фото)

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    Певица Alyosha - Украинская певица в короткой ночнушке порадовала фанатов длинными ногами (фото)
    Певица Alyosha
    instagram.com/alyoshasinger/

    Звезда в кружевном белье ошеломила пользователей

    Популярная украинская певица Alyosha в своем Инстаграме опубликовала новый пикантный снимок.

    На фото артистка позирует в короткой черной комбинации с кружевом, туфлях на шпильке и пальто. Звезда соблазнительно позировала, показывая длинные стройные ноги.

    instagram.com/alyoshasinger/
    instagram.com/alyoshasinger/

    В сообщении знаменитость оставила строчки, вероятно, из новой песни.

    «Спокуса

    Грають світлотіні на твоїх губах

    В напрузі

    Ця осіння ніч заливає дах

    Несуться

    Хвилі і тремтять у мереживі

    Звільни вже

    Свою фентезі мою енерджі».

    Со своей стороны, юзеры не сдержали эмоций и оставили в комментариях комплименты: «Какая красива», «Богиня», «Роскошная», «Божественная».

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинская певица в короткой ночнушке порадовала фанатов длинными ногами (фото)