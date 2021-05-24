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    Премьера клипа. Певицы Sansa представила fashion-новеллу посреди пустыни (видео)

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    Певица Sansa - Премьера клипа. Певицы Sansa представила fashion-новеллу посреди пустыни (видео)
    Певица Sansa

    Экранизировал композицию известный клипмейкер Леонид Колосовский

    Певица Sansa презентовала дебютное видео на трек «Птицы». «Птицы» – это музыкальная ретрансляция творческой истории Sansa на пути к старту сольной карьеры.

    В самом клипе Sansa появляется лишь в нескольких эпизодах. Чтобы не смещать акценты, основную сюжетную линию держит главный герой в окружении трех фантомов – любви, страсти и привязанности.

    Съемки видео проходили в антиутопической местности Житомирской области. Чтобы передать всю глубину главной идеи видео, Колосовский выбрал именно такую локацию: безлюдную и в то же время идеальную для жизни человека в собственном мире.

    «Когда я впервые прочла идею режиссера, прониклась до мурашек. Леня настолько точно и тонко прочувствовал мой рассказ о мечте, и смог предложить именно тот сюжет, который я отдаленно представляла в своей голове», – говорит Sansa.

    «Это фешн-новелла о человеческой самоотверженности и стремлении к своей мечте. О том, что хоть каждый из нас самостоятельно определяет, как и к чему он движется, рядом с нами всегда есть фантомы, которые нас сопровождают. И только имея силу внутреннего желания мы способны достичь своего», – комментирует режиссер.

    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Премьера клипа. Певицы Sansa представила fashion-новеллу посреди пустыни (видео)