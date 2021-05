Опра Уинфри шокировала признанием: «Меня изнасиловали двоюродный брат и дядя»

Знаменитая американка заявила, что подвергалась насилию со стороны близких родственников

67-летняя звезда телевидения Опра Уинфри призналась принцу Гарри в документальном сериале The Me You Can't See о том, что в девятилетнем возрасте стала жертвой изнасилования — над ней надругался 19-летний двоюродный брат. Опра не смогла сдержать слез, вспоминая об этом эпизоде.

«Он насиловал меня, когда мне было 9, 10, 11 и 12 лет. Я не понимала, что это было изнасилование. Я вообще не знала о существовании такого слова. Я не понимала, что такое секс, я не знала, откуда берутся дети, и я не понимала, что случилось со мной. Я хранила это в секрете», — пояснила Уинфри.

Она отметила, что просто приняла случившееся как данность. «Девочкам небезопасно в этом мире, полном мужчин», — предостерегла телезвезда. Она рассказала, что после первого эпизода насилия ее двоюродный брат отвел в магазин мороженого. «Кровь всё еще текла по моей ноге, а он купил мне мороженое», — со слезами на глазах сказала Опра.

Однако это не стало последним переживанием телеведущей. Когда Уинфри было 14 лет, над девушкой надругался ее дядя. После этого Опра забеременела и даже родила ребенка, но мальчик умер через две недели после родов.

