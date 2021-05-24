Рукопись Альберта Эйнштейна со знаменитой формулой ушла с молотка за $1,2 миллиона

Письмо было адресовано оппоненту Эйнштейна — польско-американскому физику Людвигу Зильберштейну

Рукописное письмо физика-теоретика Альберта Эйнштейна, содержащее формулу E=mc2, было продано на аукционе более чем за $1,2 миллиона. Об этом сообщает «Би-би-си».

Письмо было продано на бостонском аукционе RR Auction. Cтартовая цена письма составляла около $400 тысяч.

Имя покупателя не раскрывается.

«Это важное письмо как с голографической, так и с физической точки зрения», — отметил исполнительный вице-президент RR Auction Бобби Ливингстон.

Письмо на немецком языке было адресовано польско-американскому физику Людвигу Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории Эйнштейна. Оно датировано 26 октября 1946 года и состоит из одной страницы.

«На ваш вопрос можно ответить исходя из формулы E=mc2 без какой-либо эрудиции», — так начинается письмо Эйнштейна.

Формула E=mc2, отражающая эквивалентность массы и энергии, является одной из самых известных физических формул в мире.

По данным аукционного дома, всего в мире известны лишь четыре копии этой формулы, написанные рукой Эйнштейна.

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