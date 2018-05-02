Иванка Трамп надела стильное платье с кружевами

Каскадный черно-белый наряд дополнялся черными туфлями

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, приняла участие в торжественной церемонии награждения американских олимпийцев и паралимпийцев Team USA Awards. Специально для этого события она выбрала эффектное черно-белое каскадное платье Alexis Nalani с кружевами. Стоимочсть наряда составила $880. Этот образ она дополнила черными туфлями и



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Иванка Трамп

Каскадный черно-белый наряд дополнялся черными туфлями

Дочь президента США Дональда Трампа, Иванка, приняла участие в торжественной церемонии награждения американских олимпийцев и паралимпийцев Team USA Awards. Специально для этого события она выбрала эффектное черно-белое каскадное платье Alexis Nalani с кружевами. Стоимочсть наряда составила $880.

Этот образ она дополнила черными туфлями и распущенными волосами. Иванка активно фотографировалась с победителями и призерами Олимпийских игр. Мероприятие проходило в Duke Ellington School of the Arts в Вашингтоне.

Ранее мы писали, о наряде Иванки Трамп на экскурсии в институте Waukee APEX, где обучают высококвалифицированных, адаптированных, глобальных новаторов и лидеров в сфере науки.

На встречу с учеными и работниками института Waukee APEХ дочь президента США надела черную водолазку и стильную юбку такого же цвета с коричневыми и белыми вставками. Наряд подчеркнул изящные формы Иванки Трамп. Во время экскурсии в Waukee APEХ представитель Белого дома надела белый халат, который ей очень подошел.

Джерело: Сегодня