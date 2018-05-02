Винтажная красотка: Фотографии модницы, которая носит только бабушкины вещи, покорили сеть

Американке Коре МакГлим всего 24 года, и в сфере продаж антикварных и винтажных вещей с аукциона она, пожалуй, одна из самых молодых

Однако, молодость совершенно не мешает заявлять о себе громко, уверенно и с апломбом. Рассматривая ее страницу в Instagram, появляется ощущение, что погружаешься в уникальный мир потрясающей красоты, в котором органично сочетаются современные и старые вещи. В таком антураже да в такой одежде Кора будто сама превращается в произведение искусства.



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Американке Коре МакГлим всего 24 года, и в сфере продаж антикварных и винтажных вещей с аукциона она, пожалуй, одна из самых молодых

Однако, молодость совершенно не мешает заявлять о себе громко, уверенно и с апломбом. Рассматривая ее страницу в Instagram, появляется ощущение, что погружаешься в уникальный мир потрясающей красоты, в котором органично сочетаются современные и старые вещи. В таком антураже да в такой одежде Кора будто сама превращается в произведение искусства.

Как оказалось, ее страничка в социальной сети является частью бизнеса девушки. Дело в том, что всего год назад Кора и ее парень Кейси Уолтерс (Casey Walters) организовали собственный онлайн аукцион античных и винтажных вещей. Они оба обожают то, что делают, и рассматривая фотографии Коры, понимаешь, что именно их так увлекает в своем деле.

C татуировками, пирсингом и ярким макияжем Коре удается выглядеть удивительно органично в старых платьях и нарядах, которым более ста лет. Вместе со своим парнем она регулярно посещает различные распродажи и блошиные рынки и покупает то, что у людей "завалялось" со времен их бабушек и дедушек.

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Джерело: Культурология