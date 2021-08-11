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    Известный продюсер прокомментировал скандал с Талашко и опозорился

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    Бывший продюсер и возлюбленный певицы Кати Бужинской Юрий Квеленков - Известный продюсер прокомментировал скандал с Талашко и опозорился
    Бывший продюсер и возлюбленный певицы Кати Бужинской Юрий Квеленков

    Продюсер процитировал известную пословицу

    Бывший продюсер и возлюбленный певицы Кати Бужинской Юрий Квеленков крайне неудачно прокомментировал сексуальный скандал с участием звезды советского фильма «В бой идут одни старики» и преподавателя киевского университета Владимира Талашко. На это обратили внимание пользователи Фейсбука.

    На скриншоте видно, как бывший продюсер украинских певиц Екатерины Бужинской и Наталии Бучинской оставил под новостью нелицеприятный комментарий.

    «Сука не захочет - кобель не вскочит», - написал Квеленков.

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    Напомним, звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богда Ирвин собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

    Позже проректор по научной работе вуза Галина Миленькая в эфире «Общественного радио» заявила об отстранении Талашко от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных сексуальных домогательствах к студенткам.

    Сам Талашко все обвинения опровергает.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: певица насилие скандал новости
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    Известный продюсер прокомментировал скандал с Талашко и опозорился