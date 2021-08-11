Известный продюсер прокомментировал скандал с Талашко и опозорился

Продюсер процитировал известную пословицу

Бывший продюсер и возлюбленный певицы Кати Бужинской Юрий Квеленков крайне неудачно прокомментировал сексуальный скандал с участием звезды советского фильма «В бой идут одни старики» и преподавателя киевского университета Владимира Талашко. На это обратили внимание пользователи Фейсбука.

На скриншоте видно, как бывший продюсер украинских певиц Екатерины Бужинской и Наталии Бучинской оставил под новостью нелицеприятный комментарий.

«Сука не захочет - кобель не вскочит», - написал Квеленков.

Напомним, звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

Сценарист Богда Ирвин собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

Позже проректор по научной работе вуза Галина Миленькая в эфире «Общественного радио» заявила об отстранении Талашко от преподавательской деятельности на время проверки информации о его возможных сексуальных домогательствах к студенткам.

Сам Талашко все обвинения опровергает.

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