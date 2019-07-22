Известный ведущий перебежал с канала «Прямой» на канал «Украина»



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Ведущий присоединился к звездной команде проекта «Утро с Украиной»

Телеведущий, автор и продюсер программы «Зе Интервьюер» Анатолий Анатолич в новом телевизионном сезоне будет помогать просыпаться зрителям телеканала «Украина». Компанию в эфире ему составит Лилия Ребрик.

Анатолий Анатолич поделился своими эмоциями в связи с началом новой работы. По словам ведущего, для него это достаточно ответственный момент - «работать на канале-лидере».

«Быть с телеканалом« Украина »- значит быть утром почти в каждом украинском доме. Это большое удовольствие и невероятная ответственность. Рад присоединиться к команде «Утро с Украиной»! Уверен, что в новом сезоне мы сделаем что-то невероятно интересное и полезное, что будет нравиться каждому зрителю», - рассказал новый ведущий «Утра с Украиной».

Первый совместный эфир, когда в кадре появятся все четверо ведущих, состоится 2 августа. К знакомству зрителей со своими новыми коллегами Лилия Ребрик и Григорий Герман готовились почти месяц.

«То, что Анатолий Анатолич будет работать в паре с Лилей Ребрик, а Мария Мельник – с Григорием Германом, мы решили сознательно. Наши зрители ежедневно будут просыпаться в компании красивых мужчин и зажигательных блондинок», - рассказала руководитель проекта Валерия Лозгачова.

Отметим, с августа 2017 года Анатолий Анатолич вел утреннее шоу на канале «Прямой», где был также его креативным продюсером.

Джерело: kp.ua