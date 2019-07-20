Украинские знаменитости делятся солнечными снимками в своих фотоблогах



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polyakovamusic / instagram

Лето – прекрасное время для отдыха. Кто-то с удовольствием отправляется в путешествие по украинским землям, а другие отдают предпочтение отдыху за рубежом

Не игнорируют свое свободное время от гастролей и украинские звезды, которые не строят больших планов и могут отправиться на отдых в любой момент.

Украинская певица Екатерина Бужинская недавно побывала в Болгарии, где она успела не только понежиться на солнышке, но и провести международный конкурс украинской песни имени Екатерины Бужинской «Украина – это мы».

Оторваться от рабочего графика решила также украинская телеведущая Маша Ефросинина. Звезда отправилась в отпуск на один из островов Испании. В Instagram Ефросинина показывала, как отдыхает возле бассейна и посещает местные диско-клубы.

Отдохнул в Испании вместе со своим сыном и украинский певец Александр Пономарев. Звезда активно делился солнечными снимками с сыном и показывал свой отдых на Балеарском море.

Отдохнуть от работы и гастрольных туров решила и прима-балерина Екатерина Кухар. На этот раз звезда отправилась в отпуск в США. Кухар активно делится в своем фотоблоге фотографиями с интересных местностей Лос-Анджелеса.

В спонтанное путешествие в Европу отправилась психолог Наталия Холоденко. Пока что звезда не так активно делится снимками с отдыха, поэтому, судя по фото, она уже успела посетить Лазурный берег в Ницце.

Джерело: tsn.ua