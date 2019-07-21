Модные образы Ирины Шейк: стильные фото молодой мамы
Этим летом супермодель Ирина Шейк примеряет множество модных образов
В начале июня 2019 стало известно о расставании одной из самых красивых пар Голливуда – супермодели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера.
За время отношений у них родилась дочь Леа. После разрыва экс-возлюбленные приняли решение вместе воспитывать ребенка.
Недавно Брэдли Купер забрал дочь к себе в Лос-Анджелес, так как ее мама принимала участие в съемках и не имела возможности уделять время ребенку. Однако, судя по всему, Леа опять пребывает под присмотром Ирины Шейк. Папарацци запечатлели супермодель во время прогулки с дочерью.
Вместе они весело провели время на детских каруселях. На кадрах Ирина Шейк совершенно счастлива, будто расставания с Купером и не было.
К тому же даже на летних прогулках с дочерью Шейк выглядит по-настоящему стильной и привлекательной.
Девушка демонстрирует отличное чувство стиля, выбирая актуальные тренды нового сезона – от джинсового ансамбля Fenty до легкого платья-рубашки Burberry.
Практически каждый свой образ Ирина дополняет грубыми ботинками c контрастной строчкой Dr. Martens и темными солнцезащитными очками Celine.
В арсенале у молодой мамы и супермодели всевозможные мини-платья — от монохромных вариантов до цветочных нарядов, которые девушка комбинирует с жакетами, кожаными и джинсовыми куртками, а также не забывает про стильные трикотажные наряды для прохладных летних вечеров.
Джерело: vogue.ua