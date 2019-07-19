Эффектная замена Оксаны Марченко: соблазнительные фото новой ведущей «Х-фактора»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/dasha.tregubova

На днях стало известно, что на смену Оксаны Марченко в юбилейном, 10-ом сезоне «Х-Фактора» пришла Даша Трегубова

Артистка призналась, что давно мечтала статью частью проекта и не смогла сдержать радости, когда ее кандидатуру утвердили.

«Кто из ведущих не мечтал стать частью «Х-фактора»? Я безумно рада и горда вести главный день рождения этого года. Когда узнала, что утверждена – пела от счастья. Я знаю, каково это – самому строить свою карьеру и судьбу, поэтому участников понимаю, как никто. К тому же, сама обожаю петь, поэтому у всех есть в моем лице личный бэк-вокал и подтанцовка на бэкстейдже. На «Х-факторе» свой огромный мир – невероятная энергия талантливых людей, юмор, взрыв абсолютно разных эмоций и такие родные, но иногда очень строгие судьи, чьи сердца мы пытаемся растопить. Поверьте, нас ждет грандиозный сезон», – обещает телеведущая.

Даша Трегубова также рассказала, почему волновалась в первый день съемок.

«Я немного переживала, не знала, с чего начать. Но когда я приехала в первый день на площадку, все случилось так естественно, энергично и радостно! Так, как и должно было быть», – вспоминает она.

Ведущая отметила, что у каждого человека есть своя особенность. Например, ее х-фактор – это умение постоянно находить для себя новые вызовы, принимать их, наслаждаться ими и делать все для того, чтобы эти челенджи появлялись чаще.



Даша обладает колоссальным опытом, ведь на протяжении нескольких лет была задействована во многих других проектах телеканала.

В частности, Трегубова выступала в качестве постоянного эксперта программ «Все буде добре», «Битва экстрасенсов». В 2017 году она вела популярное шоу «В это мгновение год спустя».

Джерело: viva.ua