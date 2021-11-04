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    Jerry Heil не пускают в США. Звезда не вакцинирована

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    Знаменитая украинская певица Jerry Heil - Jerry Heil не пускают в США. Звезда не вакцинирована
    Знаменитая украинская певица Jerry Heil
    instagram.com/thejerryheil/

    Звезда пожаловалась, что не успела вакцинироваться

    Знаменитая украинская певица Jerry Heil в своем Инстаграме пожаловалась фанатам, что не успела вакцинироваться от коронавируса.

    Так, звезда победила в престижном музыкальном онлайн-конкурсе. Она выиграла поездку в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются мировые знаменитости.

    Впрочем, звезда признается, что не успела до сих пор вакцинироваться, а без этого ее не пустят в страну.

    «Я не антивак, но собиралась ждать до последнего. Хотела посмотреть, как друзьям живется с чипом», — говорит певица.

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    Jerry Heil не пускают в США. Звезда не вакцинирована
    Jerry Heil не пускают в США. Звезда не вакцинирована
    instagram.com/thejerryheil/

    К слову, исполнительница не успевает получить две дозы вакцины.

    «Moderna нет, Pfizer не успеваю, потому что нужно две дозы, а CoronaVac даже назвали так, чтобы никто его не колол. Может кто-то знает, где можно вакцинироваться Johnson&Johnson?» – пожаловалась знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, какой поступок не простила мужу Нина Матвиенко.

    Легендарная украинская певица объявила, что больше не живет с отцом ее троих детей, Петром Гончаром. Как оказалось, звезда сама стала инициатором разрыва и попросила художника выехать из их дома и переселиться на дачу на Киевщине. Пара в браке 50 лет.

    По словам артистки, муж несколько раз очень подводил ее. Один из случаев она запомнила на всю жизнь.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Jerry Heil не пускают в США. Звезда не вакцинирована