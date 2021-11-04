Jerry Heil не пускают в США. Звезда не вакцинирована

Звезда пожаловалась, что не успела вакцинироваться

Знаменитая украинская певица Jerry Heil в своем Инстаграме пожаловалась фанатам, что не успела вакцинироваться от коронавируса.

Так, звезда победила в престижном музыкальном онлайн-конкурсе. Она выиграла поездку в США и полный цикл студийной работы над песнями в студии Capitol Records в Лос-Анджелесе, где обычно записываются мировые знаменитости.

Впрочем, звезда признается, что не успела до сих пор вакцинироваться, а без этого ее не пустят в страну.

«Я не антивак, но собиралась ждать до последнего. Хотела посмотреть, как друзьям живется с чипом», — говорит певица.

К слову, исполнительница не успевает получить две дозы вакцины.

«Moderna нет, Pfizer не успеваю, потому что нужно две дозы, а CoronaVac даже назвали так, чтобы никто его не колол. Может кто-то знает, где можно вакцинироваться Johnson&Johnson?» – пожаловалась знаменитость.

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