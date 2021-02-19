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    «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы в одних трусиках рассмешили сеть (видео)

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    Глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко - «Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы в одних трусиках рассмешили сеть (видео)
    Глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко

    Пара воплотила «сумасшедшую идею»

    Глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, которую год назад эвакуировали из Уханя вместе с собачкой, сняли видео, на котором оба в купальных костюмах «телепортируются» из Занзибара в снежный Киев.

    «Наша сумасшедшая идея – телепортация в снежный Киев», – написала она.

    В коротком ролике пара сначала стоит в купальных костюмах на берегу океана, а затем оказывается посреди заснежнного Киева. Так, видимо, Соколюк и Зинченко решили отметить свое непростое возвращение из Занзибара, где они недавно отдыхали. Пара вместе с другими туристами застряла там на несколько дней.

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    Публикация от Анастасия Зинченко (@nastyazinchenko_)

    Как сообщалось, в феврале 2020 года путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Притула перепутал Дубай с Железным Портом.

    Под постом поклонники засыпали знаменитость комментариями, а также они решили потроллить Притулу по поводу отдыха в Дубае.

    «От врунишка. Я что слепой? Это же Бирючий», «Некрасиво врать, коллега! Все видят, что это - Кирилловка!», «А я-то думал где же такой крутой отель построили», «Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить ...», - комемнтируют фото пользователи сети.

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    Теги: знаменитости отдых за границей курьез
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