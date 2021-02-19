«Девушка с собачкой из Уханя» и глава Миграционной службы в одних трусиках рассмешили сеть (видео)
Пара воплотила «сумасшедшую идею»
Глава Миграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, которую год назад эвакуировали из Уханя вместе с собачкой, сняли видео, на котором оба в купальных костюмах «телепортируются» из Занзибара в снежный Киев.
«Наша сумасшедшая идея – телепортация в снежный Киев», – написала она.
В коротком ролике пара сначала стоит в купальных костюмах на берегу океана, а затем оказывается посреди заснежнного Киева. Так, видимо, Соколюк и Зинченко решили отметить свое непростое возвращение из Занзибара, где они недавно отдыхали. Пара вместе с другими туристами застряла там на несколько дней.
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Как сообщалось, в феврале 2020 года путешественнице из Украины Анастасии Зинченко отказали в эвакуации из Китая. Причиной тому послужило желание девушки покинуть страну вместе со своим любимцем.
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