Одесситка в откровенной фотосессии прикрыла тело лишь своими двухметровыми волосами (фото)

Блогерша удивила подписчиков

Жительница Одессы показала волосы, длина которых составляет два метра, необычным способом и удивила фанатов. На пост в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Star.

36-летняя Алена Кравченко, которую в сети прозвали живой Рапунцель, снялась в обнаженном виде, прикрыв голое тело двухметровыми прядями. На снимке украинка расчесывает волосы, позируя в собственном доме. Автором изображения стал фотограф Давид Дубницкий.

Подписчики восхитились публикацией украинки, ее пост набрал более семи тысяч лайков. «Это потрясающе», «Ты божественна! Наконец как скульптура предстала. Золотая нимфа. Люблю», «Просто невероятно», «Очень красивое фото. Твои волосы великолепны», «Красота спасет мир», «Как ты прекрасна», — комментировали поклонники.

По словам героини материала, она отращивает волосы уже более 30 лет. Отмечается, что жительница Одессы практически не посещает парикмахера, только стрижет секущиеся концы. Кроме того, Кравченко отмечает, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час. Чаще всего она носит длинные волосы в пучке.

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