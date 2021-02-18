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    Одесситка в откровенной фотосессии прикрыла тело лишь своими двухметровыми волосами (фото)

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    36-летняя блогерша Алена Кравченко - Одесситка в откровенной фотосессии прикрыла тело лишь своими двухметровыми волосами (фото)
    36-летняя блогерша Алена Кравченко
    Фото: @alenuwka_longhair

    Блогерша удивила подписчиков

    Жительница Одессы показала волосы, длина которых составляет два метра, необычным способом и удивила фанатов. На пост в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Star.

    36-летняя Алена Кравченко, которую в сети прозвали живой Рапунцель, снялась в обнаженном виде, прикрыв голое тело двухметровыми прядями. На снимке украинка расчесывает волосы, позируя в собственном доме. Автором изображения стал фотограф Давид Дубницкий.

    Подписчики восхитились публикацией украинки, ее пост набрал более семи тысяч лайков. «Это потрясающе», «Ты божественна! Наконец как скульптура предстала. Золотая нимфа. Люблю», «Просто невероятно», «Очень красивое фото. Твои волосы великолепны», «Красота спасет мир», «Как ты прекрасна», — комментировали поклонники.

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    Одесситка в откровенной фотосессии прикрыла тело лишь своими двухметровыми волосами (фото)
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__
    @alenuwka__

    По словам героини материала, она отращивает волосы уже более 30 лет. Отмечается, что жительница Одессы практически не посещает парикмахера, только стрижет секущиеся концы. Кроме того, Кравченко отмечает, что моет голову один раз в неделю, и этот процесс занимает у нее целый час. Чаще всего она носит длинные волосы в пучке.

    Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

    Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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