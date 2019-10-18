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    Шоу-биз

    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма

    Кейт Миддлтон

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Образ герцогини очень напомнил наряд принцессы Жасмин из мультфильма «Аладдин», выпущенный в прокат киностудией Walt Disney Pictures в 1992 году

    38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям продолжают свой официальный тур по Пакистану. За время поездки по исламскому государству герцогиня Кембриджская примерила несколько интересных нарядов, навеянных национальными мотивами. Ее образ для посещения мечети очень напомнил одеяние известной диснеевской принцессы.

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    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма
    Кейт Миддлтон повторила образ принцессы из известного мультфильма

    Кейт и Уильям посетили одну из главных достопримечательностей Лахора – мечети Бадшахи, входящую в рейтинг самых больших мечетей мира. Герцогиня надела бирюзовый национальный костюм шальвар-камиз, состоящий из длинного платья и брюк. Она покрыла голову платком такого же цвета платке.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям
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