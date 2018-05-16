Ким Кардашьян пожаловалась, что выходки Канье Уэста добавили ей седины

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Ким Кардшьян

После нервного срыва, Канье Уэст занялся записью нового альбома

После продолжавшегося несколько месяцев затишья Канье Уэст наконец-то «вернулся в строй», сразу же порадовав СМИ рядом скандальных выходок – и, по признанию Ким Кардашьян, добавив ей лично седых волос.

Канье Уэст, на несколько месяцев «выпавший» из публичной жизни после нервного срыва, вернулся с триумфом и шумихой: то он пишет философский трактат прямо в Twitter’e, то публично поддерживает Трампа, то в нелепом интервью заявляет, что рабство, дескать, было «личным выбором». Ким в эфире ток-шоу Live with Kelly and Ryan рассказала, как на самом деле обстоят дела у ее энергичного супруга:

«У него все хорошо, он сейчас в Вайоминге, записывается, у него скоро выходит пара новых альбомов, так что сейчас он сконцентрировался на этом», рассказала Ким, добавив со смехом: «Должна сказать, на этой неделе у меня появились первые седые волосы, и за это я виню только его. Но, если серьезно, у него все замечательно».