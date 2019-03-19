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    Жизнь

    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом

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    Ким Кардашьян&nbsp; - Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Ким Кардашьян 

    Скандальная звезда высказалась в Instagram за отмену смертной казни

    Ким Кардашьян в своем Instagram публиковала пост, в котором рассказала о своей юридической практике в сенатской палате штата Калифорния. По ее словам, за последний год она погрузилась в изучение системы уголовного права. Она посещала тюрьмы и общалась с бывшими заключенными, чтобы получить больше опыта в юриспруденции.

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    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом
    Реалити-дива Ким Кардашьян стала адвокатом

    Ким Кардашян помогала в случаях несправедливости, в том числе двум заключенным, которые по ошибке были приговорены к смертной казни. Она поддерживает губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома с его предложением отменить смертную казнь, которая, в отличие от большинства цивилизованных стран, все еще существует в США.

    «Расовая предвзятость и несправедливость пронизывают всю систему правосудия, но особенно в том, что касается смертной казни. И мы не должны соглашаться с риском того, что невинный человек может быть казнен. Я надеюсь, что мы сможем обратиться к лучшим решениям, которые будут больше ориентированы на исцеление жертв травм и установление приоритетов справедливости и правосудия», - закончила свою мысль Ким Кардашян.

    знаменитости Кардашьян шоу-бизнес
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