Когда невозможно вовремя остановиться: названа дата выхода полнометражного фильма «Аббатстсво Даунтон»



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Телесага идет с 2010 года

Стало известно, что если все пойдет по плану, то ожидать премьеру можно 13 сентября 2019 года.

«С тех пор, как сериал закончился, фанаты «Даунтона» долго ждали новой главы. Мы рады присоединиться к этой невероятной группе режиссеров, актеров и персонала, которыми руководят Джулиан Фелоус и Гарет Ним, и показать мир «Аббатсва Даунтон» на больших экранах в сентябре будущего года», - сказал глава кинокомпании Focus Features Питер Куявски.

Съемки начались в Британии в августе, в них принимает участие почти весь состав актеров оригинального сериала.

Действие фильма будет происходить через четыре года после событий, которыми закончился шестой сезон. Борьбу за сохранение аббатства Даунтон нам покажут на фоне Великой депрессии в США и становления нацизма в Германии.

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Джерело: mediananny.com