Кончита Вуртс кардинально изменила имидж



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Кончита Вурст

Поклонников эпатажного артиста разочаровал новый образ любимца

Привыкшие к постоянным эпатажным выходкам Кончиты Вуртс поклонники были несказанно разочарованы очередным поступком Тома Нойвирта. Привыкшие к привычному образу звезды «женщины с бородой», недавно они увидели своего кумира с той же бородой, но абсолютно без волос. Снимок своего кардинального преображения Вурст опубликовала в своем Instagram.

Большинство подписчиков в популярной социальной сети вовсе отказались писать в комментариях что-то членораздельное, не находя нужных слов для случившегося. Те из фанатов Вуртс, кому новый образ категорически не понравился, отмечали, что «певица убила волосы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от conchita (@conchitawurst) 24 Фев 2019 в 2:14 PST

Но, вполне возможно, поклонники свыкнутся с новой внешностью знаменитости. Ведь, в конце концов, это не первый раз, когда Кончита Вуртс так серьезно работает над новым образом. У многих поклонников еще свежи воспоминания о том, как звезда осветлила волосы и бороду.