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    Шоу-биз

    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж

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    Кончита Вурст - Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вурст

    Поклонников эпатажного артиста разочаровал новый образ любимца

    Привыкшие к постоянным эпатажным выходкам Кончиты Вуртс поклонники были несказанно разочарованы очередным поступком Тома Нойвирта. Привыкшие к привычному образу звезды «женщины с бородой», недавно они увидели своего кумира с той же бородой, но абсолютно без волос. Снимок своего кардинального преображения Вурст опубликовала в своем Instagram.

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    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж
    Кончита Вуртс кардинально изменила имидж

    Большинство подписчиков в популярной социальной сети вовсе отказались писать в комментариях что-то членораздельное, не находя нужных слов для случившегося. Те из фанатов Вуртс, кому новый образ категорически не понравился, отмечали, что «певица убила волосы».

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    Публикация от conchita (@conchitawurst)

    Но, вполне возможно, поклонники свыкнутся с новой внешностью знаменитости. Ведь, в конце концов, это не первый раз, когда Кончита Вуртс так серьезно работает над новым образом. У многих поклонников еще свежи воспоминания о том, как звезда осветлила волосы и бороду.

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