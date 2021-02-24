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    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу

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    Певица Алина Гросу и&nbsp;российский бизнесмен Александр Комков - Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Певица Алина Гросу и российский бизнесмен Александр Комков

    Бизнесмен отметил, что не общается со звездой

    Бывший муж певицы Алины Гросу бизнесмен Александр Комков, с которым она разошлась в сентябре прошлого года, впервые прокомментировал разрыв со звездой.

    Так, как отметил Александр в программе «Звездный путь» разошлись с Алиной по обоюдному согласию.

    Причиной развода, по словам бизнесмена, стало именно желание разойтись, хотя Гросу отмечала, что инициатором разрыва стал именно он, а свое решение он объяснял тем, что «хочет попробовать с кем-то другим».

    «Причиной развода стало общее желание разойтись. С Алиной не общаюсь, но желаю ей только всего наилучшего и успехов в творчестве», - отметил Александр.

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    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу
    Российский бизнесмен впервые прокомментировал развод с Алиной Гросу

    Заметим, певица как-то рассказывала, что с самого начала ее родители советовали не спешить со свадьбой с Комковым и хорошо подумать. Так, папа Гросу был убежден, что отношения продлятся не более года и оказался прав.

    Ранее «Скотч» показывал фото эффектной 61-летней пенсионерки из Одессы, которая обожает хвастаться идеальной фигурой в бикини.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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