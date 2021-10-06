Копия папы. Фанаты Ирины Билык в восторге от нового фото сына певицы

Мать и сын вместе посетили зоопарк

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык в своем Инстаграме похвасталась заметно подросшим сыном Табризом.

Звезда опубликовала снимок, на котором изображен ее 5-летний сын. Они вместе посетили зоопарк. Кстати, Табриз сильно любит животных, он даже хотел их выпустить из клетки.

«Мамочка, я открыл замок, хочу их выпустить», — подписала фото звезда.

instagram.com/bilyk_iryna/

К слову, мальчик очень похож на своего отца — фотографа Аслана Ахмадова, с которым Билык недавно развелась. Это неоднократно замечали поклонники певицы.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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