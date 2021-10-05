Лидия Таран трогательно поздравила дочь с 14-летием (фото)

Звезда поделилась архивными фото

Знаменитая телеведущая Лидия Таран в своем Инстаграме показала, как поздравила дочь с днем рождения. Девочке исполнилось 14 лет.

Утром, перед выходом в школу, Василину ждал торт в виде двух пирожных и свечи.

«Когда тебе 14, то торты уже не такие, как раньше», — с юмором подписала кадр Таран.

Кроме того, в фотоблог Лидия запостила серию снимков Василисы, где она изображена и маленькой, и подросшей.

«Мне страшно тебя отпускать. И поэтому я прошу тебя не расти! Но ты, конечно, меня не слушаешь. И хорошо. Помни — я тебе доверяю! Но не забывай ключи и мыть посуду. (Потому что с работы придет злая мама). И еще знай — самое дорогое время в моей жизни — это время, проведенное с тобой вместе! Поэтому все же — не расти так быстро! И собирай вещи, махнем еще куда-то вместе. Хэппи бездей, моя большая малая и моя бесконечная любовь», — адресовала теплые слова поздравления дочери ведущая.

Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

«На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты.