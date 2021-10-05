Давний Друг. Рэпер Freel выпустил новый клип (видео)

Автор инструментала в песне – украинский саундпродюсер Стас Черный

Известный украинский рэпер Freel выпустил клип на песню «Давний Друг», которая стала саундтреком к роману писателя Артема Чеха «Кто ты такой?».

Клип «Давний Друг» – это щемящая история настоящей дружбы, детства, проведенного в 90-х, когда лучшим развлечением для детей были не смартфон, а мяч.

Режиссером клипа стал Денис Захаров, оператор – Александр Лубенский.

«Мы сняли этот клип чисто черкасской командой: рэпер из Черкасс, писатель из Черкасс, режиссер и оператор - тоже из Черкасс. Хотелось показать, как мы проводили время в детстве, как можно пронести крепкую дружбу через всю жизнь. Собственно, мы с Артемом дружим уже 16 лет. Чех также появляется в видео, а сюжет клипа вращается вокруг вполне реального патрона, который Артем несколько лет назад привез из АТО», – комментирует Фрил.

Автор инструментала в песне – украинский саундпродюсер Стас Черный, известный по сотрудничеству с Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, Кристина Соловей, Laud, Океан Эльзы, Kalush и др.

Ранее звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день.

В то же время актриса не слишком довольна такой суммой. По ее словам, такие же деньги она может заработать на рекламе в инстаграме.

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