Дорогой алкоголь, личный водитель и €100 на еду: в сеть попал райдер Насти Каменских

В городе, где будет проходить выступление, Каменских хочет передвигаться на автомобиле с личным водителем

В райдере украинской певицы Насти Каменских (NK) прописано довольно много требований, среди которых перелеты бизнес-классом либо перемещения в комфортабельных автобусах и авто представительского класса. Певица оценивает свои суточные в 100 евро (более 3 тыс. гривен), а в гримерке у нее должны быть алкоголь, энергетики, свежие овощи и фрукты.

Фотографии райдера знаменитости оказались в распоряжении издания «Телеграф». Оказалось, что певицу на ее выступления сопровождает как минимум 14 человек: шесть музыкантов, четыре танцовщицы балета, тур-менеджер, ассистент, звукорежиссер и художник по свету.

Всем им необходимо предоставить надлежащие условия, хотя и более скромные, чем самой Каменских.

На чем ездит Каменских и ее команда

Артистка при возможности добирается до ближайшего населенного пункта, где запланирован концерт, самолетом. Она должна лететь бизнесом-классом, а ее подчиненные – эконом. В аэропорту Каменских пользуется исключительно VIP-залами.

Если ехать придется автобусом, то он должен быть классом не ниже Mercedes-Benz Sprinter и оборудован кондиционером, баром, TV и DVD.

Автобус класса типа Neoplan и выше требуется при поездках от 200 километров. В таком транспорте обязательно должен быть, кроме предыдущих требований, еще и туалет. Также для отдыха коллективу понадобятся матрасы, подушки, одеяла, постельное белье, напитки и продукты, в том числе – фрукты.

В городе, где будет проходить выступление, Каменских хочет передвигаться на автомобиле с личным водителем. Во время поездки последний не должен курить или разговаривать по телефону.

Организаторы должны забронировать для NK и ее команды номера в пятизвездочном отеле. Для звезды – класса люкс, а для ее сотрудников – одноместные стандартные. В отеле должен быть спортзал.

Для артистки необходимо предоставить телефон с междугородней и международной связью, фрукты, негазированную воду, чай и кофе. Обязательное условие – наличие в номерах горячей и холодной воды.

Что в райдере NK из еды и напитков

Все сотрудники Каменских и она сама должны питаться трижды в день (завтрак, обед за два часа до выступления, ужин после работы). Меню нужно заранее согласовать либо же просто выдать команде деньги на питание (€100 артистке и по €50 другим участникам команды).

Ранее сообщалось, что Оля Полякова публично унизила Настю Каменских в эфире популярного шоу.

Популярная украинская певица Оля Полякова во время выпуска одного из развлекательных шоу знаменитость жестко пошутила по поводу артистки Насти Каменских, назвав ее «хвойдой». Инцидент произошел, когда NK сказала, что новый выпуск будет ярким, как и ее костюм – с одной стороны игривое атласное синее платье, а с другой – сдержанный зеленый пиджак.