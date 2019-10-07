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    Шоу-биз

    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью

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    Леди Гага - Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага

    33-летняя американская певица примерила новый яркий образ

    Леди Гага показала поклонником новое фото, на котором она запечатлена в ярком образе. Певица надела розовое мини-платье с модным узором «гусиная лапка» с открытыми плечами. Изящные руки артистки украсили высокие перчатки из такой же ткани, что и платье. Леди Гага нанесла яркий макияж, подчеркнув глаза розовыми тенями, а волосы уложила волнами. В качестве украшений она выбрала массивные серьги-люстры и колье с драгоценными камнями.

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    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью
    Леди Гага в розовом мини-платье похвасталась пышной грудью

    Поклонники пришли в восторг от яркого образа эпатажной певицы: «Люблю, когда ты меняешься», «Вам безумно идет розовый цвет!», «Я тоже хочу вот так не бояться экспериментов и меняться!», — написали поклонники в комментариях к новому фото певицы в Instagram.

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