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    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование

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    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование

    Певица не перестает удивлять

    На днях певица ошарашила поклонников кардинальной сменой имиджа, а теперь решила получить еще одну специальность.

    «Я всегда хотела научиться чему-то новому. И я искренне не понимаю тех людей, которые прогуливают уроки или пары – потом ведь будут скучать! Однажды, когда мне делали укладку, я задумалась о том, что и сама люблю «копошиться» с волосами. Мой первый опыт был удачным – я постоянно стригла свою собаку. А теперь я учусь в академии парикмахерского искусства, и, должна сказать, у меня уже огромная очередь среди тех, кто хотел бы стать моими моделями», – рассказала Даша в  интервью каналу «Украина».

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    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование
    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование
    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование
    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование
    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование
    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование
    Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование

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