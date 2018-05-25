Даша Астафьева призналась, что решила получить второе высшее образование

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Певица не перестает удивлять

На днях певица ошарашила поклонников кардинальной сменой имиджа, а теперь решила получить еще одну специальность.

«Я всегда хотела научиться чему-то новому. И я искренне не понимаю тех людей, которые прогуливают уроки или пары – потом ведь будут скучать! Однажды, когда мне делали укладку, я задумалась о том, что и сама люблю «копошиться» с волосами. Мой первый опыт был удачным – я постоянно стригла свою собаку. А теперь я учусь в академии парикмахерского искусства, и, должна сказать, у меня уже огромная очередь среди тех, кто хотел бы стать моими моделями», – рассказала Даша в интервью каналу «Украина».

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